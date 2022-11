Explozie puternică într-un bloc din Banat Explozie puternica urmata de un incendiu intr-un apartament din Reșița s-a produs vineri seara. O persoana a fost transportata la spital. Pompierii au anunțat ca focul ar fi pornit de la o lumanare aprinsa. explozie violenta urmata de un incendiu s-a produs vineri seara, in Reșița. Incendiul a izbucnit intr-un bloc de pe strada Zarandului. Deflagratia a fost anuntata la numarul unic de urgenta 112. La venirea salvatorilor in apartamentul situat la etajul trei se afla o singura persoana, potrivit radioresita.ro. A fost afectata doar camera in care s-a produs explozia. Potrivit primelor informații,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

