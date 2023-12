Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, sambata, 2 decembrie, la o locuința din comuna Osica de Sus, județul Olt, dupa ce pereții casei s-au prabușit in urma exploziei unei centrale termice, informeaza Olt Alert.In urma exploziei, doua persoane au fost prinse sub daramaturi, dintre care o femeie in varsta de 62 de…

- O femeie, in varsta de 58 de ani, a suferit arsuri la nivelul membrelor suprioare, in urma unei explozii ce s a produs in bucataria casei sale. Evenimentul a avut loc in momentul in care aceasta a folosit bultelia, cel mai probabil din cauza unor scapari de gaze. Explozia a fost urmata de incendiu,…

- O explozie s-a produs, marti seara, intr-o locuinta din Stanilesti, judetul Vaslui, dupa o acumulare de gaze de la o butelie cu GPL care avea scapari. Proprietarul, un barbat de 44 de ani, a fost transportat la spital cu arsuri, potrivit news.ro.Potrivit ISU Vaslui, o explozie s-a produs, marti seara,…

- Un incident grav a facut haos in Vaslui! O butelie GPL a produs o explozie puternica intr-o locuința. Din cauza pericolului și a dezastrelor din ultimele luni, medicii au intervenit de urgența pentru a elimina orice pericol. O persoana fost dusa de urgența la spital.

- Comunicat ISU Arad. In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit... The post O femeie de 73 de ani a suferit arsuri grave in urma unui incendiu izbucnit la o miriște appeared first on Special…

- O explozie s-a produs, vineri seara, la o locuinta din Tartasesti, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, focul fiind localizat. Trei persoane au suferit arsuri si primesc ingrijiri medicale.

- O persoana a murit si alte doua se afla sub daramaturi, in urma unei explozii, care a avut loc miercuri, fiind provocata de acumulari de gaze, intr-o cladire rezidentiala cu mai multe etaje din orasul Balasiha, in apropiere de Moscova, scrie Reuters, care citeaza agentia de stiri controala de stat RIA,…

- Un barbat de 81 de ani din judetul Vaslui a suferit arsuri pe 27% din suprafata corpului, dupa o explozie care s-a produs in locuinta sa. Deflagratia a fost urmata de un incendiu. Barbatul a incercat sa probeze o butelie GPL cu flacara deschisa, potrivit news.ro.Pompierii din Husi au fost solicitati…