- Deflagrația produsa in noaptea de miercuri spre joi la magistrala de gaz de la Calimanești, in Vrancea, pe șantierul Autostrazii Moldova, a luat 4 vieți, a distrus toate utilajele din jur și a parjolit culturile aflate dincolo de șantier. Fotoreporterul Libertatea a ajuns la locul exploziei in timp…

- O explozie, urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la o magistrala de gaz de la Calimanesti, pe santierul autostrazii A7.In urma exploziei, 4 muncitori au fost gasiți carbonizați, iar alte cinci persoane au fost ranite, doi barbati de 61 si 53 de ani, care prezentau arsuri…

- La mai bine de 12 ore dupa producerea exploziei de la Calimanești, din Vrancea, imaginile surprinse cu drona și publicate de Știrile ProTv arata amploarea dezatrului. Patru oameni au murit și alți cinci au fost raniți, doi dintre ei foarte grav, in incendiul care a urmat.Pompierii s-au luptat mai bine…

- Explozia in care au murit patru oameni și cinci au fost raniți pe șantierul autostrazii Moldovei s-a produs in noaptea de miercuri spre joi. Aceasta a fost suprinsa de o camera de supraveghere din zona. Flacarile uriașe au fost vizibile inclusiv din Focșani, oraș aflat la peste 30 de km de locul deflagrației.…

- Prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, a declarat joi, la locul exploziei de pe santierul Autostrazii Moldova, ca, din primele concluzii, este vorba de o eroare umana, dar ca nu a fost stabilit cine este vinovat. El spune ca firma de construcții știa de prezența conductei de gaze dar ca „nu pare…

- Prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, a declarat joi, la locul exploziei pe santierul Autostrazii Moldova , ca din primele concluzii, este o eroare umana, dar trebuie sa vada de unde vine. Nu pare o adancime tocmai in regula pentru o magistrala, a spus Halici.”Din primele concluzii, este o eroare…

- In cursul nopții trecute, autoritațile din Vrancea au fost alertate de o explozie urmata de un incendiu violent pe șantierul Autostrazii Moldova, determinand activarea Planului Roșu de Intervenție. Potrivit informațiilor furnizate pana in acest moment, o magistrala de gaz a luat foc, rezultand intr-o…

- Explozia care a omorat 4 muncitori și a ranit alți 5 a survenit dupa ce muncitorii care efectuau lucrari de constructie pe santierul Autostrazii Moldovei (A7), in dreptul localitații Calimanești, ar fi atins o conducta veche de gaz care nu mai figura in evidențele autoritaților, conform unor surse apropiate…