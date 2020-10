Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse i-au evacuat de urgenta, miercuri, pe locuitorii din peste zece sate din regiunea Reazan, dupa ce un incendiu a izbucnit la un depozit de munitii, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Au fost confirmate 40 de cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 16 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. De asemenea, doua persoane din județul Alba au murit in intervalul menționat. Acesta este cel mai mare numar de imbolnaviri…

- O explozie puternica s-a produs in noaptea de joi spre vineri la un depozit de munitii de la o baza a armatei iordaniene, declansand un incendiu, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului, Amjad Al-Adaileh, relateaza AFP.Citește și: EXCLUSIV - Troc avansat in PSD: Locuri eligibile la…

- Maști obligatorii și pe strada in trei localitați din județul Sibiu Miercurea Sibiului a devenit de astazi primul oraș din județul Sibiu în care s-a instituit obligativitatea purtarii maștii și în spațiile publice deschise. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații…

- Autoritatile din judetul Arges implementeaza, incepand de marti, un plan de relaxare a unor masuri restrictive impuse pe plan local, in momentul in care numarul de imbolnaviri din acest judet a inceput sa creasca. Astfel, se redeschid targurile, balciurile, se reia activitatea in spatii deschise…

- Presedintele Belarus, Alexandr Lukasenko, a sustinut joi ca grupul de presupusi mercenari rusi arestati saptamana trecuta de fortele de securitate din tara sa a incalcat legea, transmite agentia Belta, preluata de Reuters. Autoritatile din Belarus i-au acuzat pe suspecti de conspiratie…