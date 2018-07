Stiri pe aceeasi tema

- rei persoane au fost ranite joi, dintre care doua grav, intr-o explozie la o uzina de materiale de izolare clasata Seveso, in Yonne, a anuntat prefectura, relateaza Reuters. ”O explozie a avit loc astazi (joi), la ora (locala 10.42 (11.42, ora Romaniei), in sediul societatii Soprema, la Saint-Julien-du-Sault,…

- Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trei dintre raniti se afla in stare critica, a informat serviciul…

- Unul dintre nepotii lui Meghan Markle a primit un avertisment din partea Politiei britanice, dupa ce a incercat sa intre cu un cutit intr-un club din sudul Londrei, duminica dimineata, unde dorea sa sarbatoreasca nunta matusii sale cu printul Harry, au anuntat luni jurnalistii de la Sky News, citati…

- In data de 17 mai, in jurul orei 11.30, un echipaj mobil de la Sectorul PF Sighetu Marmatiei, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit pentru control pe raza municipiului Sighetu Marmatiei, un autoturism marca Volkswagen Pasat, cu numar de inmatriculare specific Frantei, condus de Costel…

- UPDATE: Zece persoane au suferit rani minore din cauza unui foc aprins in timpul unei sarbatori a comunitatii evreiesti din nordul Londrei, a anuntat joi politia din Hackney, relateaza Reuters. 'Zece persoane au suferit rani minore din cauza unui foc mare aprins ca parte a traditiei in timpul unei…

- Compania aeriana Air France a estimat ca 25% din zborurile sale vor fi anulate luni, in cea de-a zecea zi a grevei angajatilor, care solicita majorarea salariilor, transmite Reuters. Luni, aproximativ 65% din cursele aeriene pe distante lungi si medii vor fi efectuate de pe aeroportul Charles de Gaulle…

- Polițiștii din Capitala l-au reținut pe talharul care teroriza femeile din Sectorul 2. Individul a incercat sa violeze doua tinere pe care le-a jefuit. Printre victime se numara și o batrana de 70 de ani.

- Jaf mai putin obisnuit in Sectorul 4 al Capitalei. Un barbat a intrat in apartamentul unei familii la ora 4 dimineata si i-a amenintat pe oameni cu un cutit. Speriati, locatarii i-au dat banii, dar agresorul le-a luat si cainele de rasa, inainte sa se faca nevazut. Politistii l-au prins pe hot peste…