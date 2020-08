Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre Casa Alba si Congres referitoare la cele mai bune modalitati de a-i ajuta pe americani sa suporte impactul urias al crizei de sanatate si economice au esuat in aceast saptamana. Peste 160.000 de americani au murit din cauza Covid-19. Trump a spus ca decretele vor aloca somerilor o…

- Patriarhia Romana a trimis un mesaj de solidaritate și compasiune cu poporul libanez dupa explozia care a devastat Beirutul.„Cu multa tristețe am aflat de consecințele tragice ale uriașei explozii care a avut loc in orașul Beirut, capitala Libanului, in seara de marți, 4 august 2020, soldata…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va consolida numarul agentilor federali la Chicago dupa o recrudescenta a violentelor in acest oras, al treilea ca marime in Statele Unite, in pofida opozitiei primarului democrat al metropolei, relateaza AFP preluat de agerpres. "Anunt o crestere…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va consolida numarul agentilor federali la Chicago dupa o recrudescenta a violentelor in acest oras, al treilea ca marime in Statele Unite, in pofida opozitiei primarului democrat al metropolei, relateaza AFP. "Anunt o crestere accentuata a fortelor…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca isi anuleaza deplasarea planificata pentru acest sfarsit de saptamana la resortul sau de golf din Bedminster, New Jersey si ramane la Washington "pentru a se asigura ca LEGEA si ORDINEA sunt aplicate", informeaza Reuters si dpa. "Incendiatori, anarhisti,…

- Aproximativ 1.600 militari au fost dislocati in vecinatatea Washingtonului, unde au izbucnit proteste violente pentru moartea afro-americanului George Floyd , relateaza presa locala , citand - l pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman. "Soldații activi sunt staționați la bazele militare…

- Ploile puternice din ultimele zile au provocat fisurarea barajelor Edenville si Sanford, determinand o crestere brusca a apelor raului Tittabawassee din apropiere de Midland, un oras cu o populatie de 41.000 de locuitori situat la 200 km nord de Detroit. Aproximativ 10.000 de locuitori din acest oras…

- Cu ocazia acestei ședințe, fostul președinte a dat unor responsabili cheie indicații pentru a ascunde utilizarea de catre administrația sa a investigațiilor efectuate și finanțate de catre echipa de campanie a lui Hillary Clinton, privind presupusa complicitate intree Trump și Rusia , scrie Molie Hemingway…