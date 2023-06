Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs luni, 5 iunie, in apartamentului de la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Racari, sectorul 3 din București, a anunțat ISU București.Din apartament a fost scoasa o victima, 50 de ani, care era prinsa sub o placa de beton. „Este conștienta, a fost preluata de echipajul…

- Doi muncitori din Caracal a fost surprinsi, joi, sub un mal de pamant.Mai multe echipaje de interventie au fost trimise la fata locului.”Actioneaza doua autocamioane cu modul de cautare-salvare (multirisc), a autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare,…

- In imagini se vede momentul in care rezervorul de gaz natural din mașina explodeaza. In acel moment, operatorul se afla intre stație și autovehiculul parcat langa pompa. In urma exploziei, operatorul a fost prins sub mașina. In imagini se mai vede inca un barbat, șoferul mașinii. In momentul in care…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-un bloc de pe Bulevardul Ferdinand din București. Din fericire, nici o persoana nu a fost ranita.Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, focul a izbucnit intr-un apartament, intr-o camera, și s-a extins pe balconul locuinței, ceea ce a generat un fum gros.…

- Din primele informații este vorba despre un incendiu la un panou electric produs la Școala nr.30 „Gheorghe Țițeica”. La locul solicitarii au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor. Intervenția se afla in desfașurare. "S-au autoevacuat 734 de copii și 24 de profesori. Intervenim cu 2 mașini…

