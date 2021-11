Explozie de prețuri in industria alimentara. Pe langa combustibil, energie și gaze, prețurile pentru materiile prime cresc și ele, iar analiștii devin ingrijorați. Ungaria spre exemplu se confrunta cu o penurie de faina și nu este exclus ca o astfel de criza sa loveasca chiar și Romania. In acest context, Companiile de morarit anunta scumpiri de 40%, iar poducatorii de paine vor ridica preturile cu peste 10%. Ungaria este in situatia aceasta desi este un stat propice agriculturii, investeste in acest sector, nu este sarac si nu este izolat de pietele externe. Aceași stuație mai este prezenta…