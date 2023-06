Explozie a cazurilor de atacuri cu pistoale de tip airsoft Zeci de atacuri cu pistoale de tip airsoft au avut loc, in ultimele saptamani, in Romania, culminand cu incidentul de sambata seara din Capitala. Doar cateva exemple: in Baia Mare, un necunoscut a tras de la un balcon cu arma intr-o persoana care aștepta la semafor. La Ramnicu Sarat, un adolescent de 18 ani a agresat cu un pistol de tip airsoft o fata de 14 ani, in timp ce la Reșița, un barbat a utilizat un pistol cu bile cu care a tras intr-o persoana, in plina strada, potrivit G4Media. Cel mai recent caz a avut loc sambata seara, in jurul orei 22.30, in București, cand un autobuz de pe linia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

