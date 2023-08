Explozia de la Crevedia. Descinderi ale procurorilor DNA la ISU Dâmbovița Dupa tragedia de la stația GPL din localitatea Crevedia, procurorii anticorupție s-au dus la ISU Dambovița ca sa ridice documente. Procurorii militari de la DNA ridica, miercuri dimineata, documente de la ISU Dambovita in dosarul in care se investigheaza fapte de abuz in serviciu, deschis dupa exploziile de la Crevedia, au precizat surse judiciare. Potrivit acelorasi surse, anchetatorii incearca sa identifice din documente functionarii din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta care au atributii de control in zona respectiva. Inspecția Muncii va cerceta cazul exploziei de la Crevedia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

