Explorarea petrolului și gazelor naturale din Norvegia se intensifică în 2024 Aceasta mișcare face parte din eforturile Norvegiei de a-și menține statutul de furnizor de energie crucial pentru Europa, mai ales dupa ce a devenit principalul furnizor de gaze naturale al continentului in 2022, in urma razboiului dintre Rusia și Ucraina, scrie offshore-technology.com. Potrivit Direcției offshore norvegiene (NPD), la sfarșitul anului 2023 existau 92 de campuri in exploatare, cu 27 de proiecte in curs de dezvoltare și numeroase sonde de explorare forate. Producția de petrol din Norvegia a crescut la 104 milioane de barili echivalent petrol pe zi in 2023, fața de 97,8… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

