Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor afirma ca „exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra este importanta pentru aprovizionarea cu energie și pentru securitatea energetica a tarii noastre”. Declarația liberalului vine in urma intalnirii pe care acesta a avut-o la Parlament, cu doi reprezentanți ai OMV…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a afirmat, la dezbaterea de sambata de la Focsani pe tema investitiilor din judetul Vrancea, ca este posibil ca in cursul acestui an sa inceapa prima exploatare offshore si parte din taxele care sunt colectate din exploatarile de gaz de la Marea Neagra…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca isi doreste ca in cursul acestui an sa fie adoptata modificarea legii privind exploatarea de resurse energetice offshore, insa precizeaza ca actul normativ ar trebui dezbatut in Parlament.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marți ca exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate incepe mai repede de 2024-2025. Demnitarul a spus ca decizia ar putea fi luata anul acesta, in urma unei dezbateri in Parlament, noteaza Agerpres. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat…

- Anul 2021 este unul critic pentru gazele din Marea Neagra, in conditiile in care zacamintele de acolo sunt gata sa fie exploatate, iar decizia de investitii depinde de masurile care vor fi luate de autoritati, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES, relateaza…

- Doi liberali au rabufnit. Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a criticat "ciolaniada gretoasa" din partidul condus de Ludovic Orban, iar Florin Roman, dupa ce a scris pe Facebook ca "e vremea sforarilor, care se sfașie pentru firimiturile aruncate de stapani", a declarat pentru Libertatea…

- Vasile Dancu a comentat noua rasturnare de situație din PNL, unde Ludovic Orban repeta figura din primavara și se auto-propune premier il locul lui Florin Cițu. Liderul PSD atrage atenția ca o majoritate PNL-USR-PLUS-UDMR nu va putea face reformele pe care romanii le așteapta. ”Era previzibila ca propunerea…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a lansat marți seara, in timpul ședinței PNL in care se discuta varianta ca Ludovic Orban sa revina premier, un mesaj tranșant impotriva acestui scenariu. „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu:…