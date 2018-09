Stiri pe aceeasi tema

- Asteptarile Marii Britanii de a primi explicatii din partea Rusiei cu privire la otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Salisbury au fost mereu primite cu "frustrare si minciuni", iar acest lucru nu s-a schimbat, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May,…

- Rusia i-a identificat pe cei doi indivizi suspectati de Londra ca i-au otravit cu substanta neurotoxica noviciok pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, in Anglia, a anuntat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin. El a dat insa asigurari ca este vorba despre „civili“, si…

- Rusia le-a identificat pe cele doua persoane suspectate de Londra ca i-au otravit cu un agent neurotoxic pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, in Anglia, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, care a dat insa asigurari ca este vorba de ''civili'',…

- Secretarul de stat britanic pentru securitate, Ben Wallace, l-a acuzat joi pe presedintele rus Vladimir Putin ca este "in ultima instanta" vinovat de atacul din martie cu agent neurotoxic Noviciok impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in Anglia, relateaza AFP. "In ultima instanta,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este “o problema foarte complexa”, intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP. Presedintele…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Cei doi pacienti "primesc un tratament pentru presupusa expunere la o substanta necunoscuta la spitalul din Salisbury", a precizat miercuri politia comitatului Wiltshire, care considera evenimentul drept un "incident major".Conform Reuters, victimele ar fi un barbat si o femeie, ale caror…