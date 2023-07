Explicațiile INFP, legate meteoritul care a străbătut cerul României. Ce au înregistrat aparatele Explicațiile INFP, legate meteoritul care a strabatut cerul Romaniei. Ce au inregistrat aparatele Reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului au oferit luni o serie de explicații legate de un meteorit observat in urma cu cateva zile, care a luminat puternic cerul Romaniei și i-a alertat pe salvamontiștii din Hunedoara și Gorj, care inițial au crezut ca este vorba despre un avion cu probleme tehnice. Meteoritul a […] Citește Explicațiile INFP, legate meteoritul care a strabatut cerul Romaniei. Ce au inregistrat aparatele in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

