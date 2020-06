Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a conferit distinctia ''Cavaler al Ordinului de Merit'' rugbystului Maxime Mbanda, component al primei reprezentative a Italiei, care in timpul pandemiei de coronavirus a activat ca ambulantier voluntar pentru Crucea Galbena din orasul Parma,…

- Primul concert de la Timișoara dupa ridicarea restricțiilor va avea loc sambata, 6 iunie, in Piața Libertații, unde va concerta trupa Cargo. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca, potrivit regulilor, vor participa cel mult 500 de spectatori, care vor avea locuri pe scaune.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, vrea sa organizeze, saptamana viitoare, primul concert in pandemia de coronavirus. Edilul iși dorea sa aduca pe scena trei trupele originare din oraș - Cargo, Phoenix și Pro Musica -, insa doar prima a acceptat propunerea. Primaria Timișoara vrea sa organizeze, sambata…

- Un eveniment unic in Romania! Pe Scena 5 a Teatrului Național Iași, joi, pe 14 mai, de la ora 18:00, va fi difuzata prima parte a premierei singurului spectacol online din Romania pe tema actuala a pandemiei...

- Atentia asupra nevoilor emotionale si educationale ar trebui sa fie in aceasta perioada una sporita, avand in vedere faptul ca autoizolarea reprezinta un factor de stres major, ce poate fi gresit gestionat de catre cei fara experienta in fata unei astfel de situatii. Randurile pe care le veti parcurge…

- ONG-ul Reporters sans frontieres a lansat miercuri un observator al libertatii presei pe timpul pandemiei covid-19, care urmeaza sa masoare ”impacturile pandemiei asupra jurnalismului”, documentand ”cenzura de stat, dezinformarea deliberata si efectele acestora asupra dreptului la o informatie fabila”,…

- Editia din acest an a concursului Eurovision, care a fost anulata, va fi inlocuita de o emisiune de televiziune alternativa ce isi propune sa uneasca Europa pe fondul pandemiei de coronavirus la data planificata initial pentru marea finala a celebrei competitii, relateaza miercuri DPA.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a lansat un apel catre timisoreni, sa se fereasca de cei care au revenit recent in tara si care in strainatate s-au ocupat cu furturi si inselaciuni.