Experţii susţin că Italia s-ar putea confrunta cu o paralizie la nivel naţional din cauza restricţiilor anti-COVID-19 Expertii în sanatate din Italia au îndemnat luni guvernul de la Roma sa relaxeze restrictiile anti-COVID-19, avertizând ca acestea risca sa duca la o paralizie a tarii, pe fondul raspândirii rapide a infectiilor cu tulpina Omicron, scrie Reuters.



Potrivit restrictiilor, persoanele care vin în contact cu o persoana infectata trebuie sa ramâna 7 zile în autoizolare daca sunt vaccinate si 10 zile daca nu sunt vaccinate. Expertii sustin ca fiecare persoana testata pozitiv are, în medie, 10 contacti apropiati, ceea ce înseamna ca în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Experții in sanatate au cerut luni guvernului italian sa relaxeze regulile de carantina COVID-19 pentru ca altfel nimeni nu va mai putea lucra. Conform regulilor actuale, persoanele care au intrat in contact strans cu un bolnav de COVID-19 trebuie sa se autoizoleze timp de șapte zile daca sunt vaccinate…

- Se impun noi restricții avand in vedere ingrijorarile generate de noua tulpina Omicron. Astfel, persoanele vaccinate care vor dori sa mearga la cinema, ar putea fi nevoite sa prezinte un test negativ de COVID. Aceasta masura, dar și altele, ar urma sa fie aplicate in Italia, scrie Reuters . Potrivit…

- Autoritațile de la Roma iau in calcul inasprirea masurilor impotriva COVID-19, pe fondul ingrijorarilor legate de raspandirea variantei Omicron, in toata Europa. Testele negative ar putea deveni obligatorii pentru accesul in unele locații atat pentru vaccinați cat și pentru cei nevaccinați, scrie Reuters,…

- Țarile Uniunii Europene sunt așteptate sa cada de acord sa limiteze la noua luni durata certificatelor COVID-19 pentru calatoriile in interiorul blocului comunitar, au declarat pentru Reuters trei surse din UE, insa unele state sunt ingrijorate ca o astfel de limita ar putea impiedica calatoriile. Separat,…

- Trei cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Germania. „Secventierea a confirmat suspiciunea despre care am vorbit public ieri dimineata (sambata – n.r.)”, spune Kai Klose, oficial pe probleme sociale in Hesse, conform Reuters. Sambata, autoritatile din Sanatate au declarat public…

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, transmite digi24.ro , cu referire la interviurile efectuate de…

- Marea Britanie ar putea impune personalului din sanatate sa fie vaccinat complet impotriva COVID-19, a anunțat secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, relateaza Reuters . Oficialul englez a declarat pentru Sky News ca vaccinurile obligatorii pentru salariații din sanatate ar contribui…

- Un studiu realizat in Italia a stabilit ca, este foarte puțin probabil ca persoanele vaccinate impotriva COVID-19 sa moara din cauza bolii. Excepție fac cei foarte batrani și deja grav bolnavi inainte de a o contracta virusul. Studiul realizat de Institutul Național de Sanatate (ISS), inclus intr-un…