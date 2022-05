Experții s-au răzgândit... din nou: Asimptomaticii transmit virusul SARS-CoV-2 într-o proporție foarte mică Este posibil ca temerile legate de "raspanditorii silențioși" ai Covid - care nu prezinta simptome, dar pot transmite virusul altora - sa fi fost exagerate. Un studiu efectuat pe aproape 30.000 de persoane a constatat ca purtatorii asimptomatici au cu aproximativ 68% mai puține șanse de a transmite virusul decat cei care prezinta simptome. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

