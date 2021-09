"Creșterea PIB-ului a depașit așteptarile, odata cu redeschiderea economiei și apetitul de consum al romanilor. Estimam o creștere economica la 7,4% in 2021 și de 4,5% in 2022. Presiunile inflaționiste se amplifica pe fondul creșterilor prețurilor la energie dupa liberalizarea pieței și o inflație importata mai mare. Problema deficitelor gemene va trebui rezolvata pentru a se evita corecțiile pe care piața le poate face", arata analiza Erste, citata de HotNews . Studiul apreciaza ca investițiile vor deveni un motor important al creșterii economice in perioada 2022-2027, ca stimulata de intrarile…