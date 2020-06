Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru afirma ca ar recomanda imunizarea cu vaccinul anti-COVID, atunci cand acesta va exista, dar ca nu crede ca aceasta imunizare ar trebui sa fie obligatorie. "Eu cred ca al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar noi trebuie sa fim pregatiti pentru absolut orice. (...) Facem…

- Au fost 17 decese provocate de coronavirus, anuntate luni, iar numarul de cazuri de imbolnaviri din ultimele 24 de ore a fost de 213, fiind inregistrata a treia zi consecutiva de creștere. Ce spun medicii despre numarul nou de imbolnaviri? Exista motive de ingrijorare in Romania, in condițiile in care…

- Intrat in atenția opiniei publice datorita promovarii tratamentului cu hidroxiclorochina pentru bolnavii de Covid-19, savantul francez Didier Raoult se poziționeaza din nou impotriva opiniei multor confrați și a Organizației Mondiale a Sanatații. Deși OMS și alți specialiști vorbesc despre un al doilea…

- BRUXELLES, 14 mai - Sputnik, Daniela Porovaț. Mike Ryan, expertul in probleme de urgenta al Organizației Mondiale a Sanatații, a declarat ca virusul COVID-19 poate deveni un alt virus endemic si ca este posibil sa nu mai plece niciodata. © Sputnik / Алексей ДаничевCine poate dezvolta imunitate…

- Europa continuna sa fie afectata de pandemie, in ciuda scaderii numarului de cazuri noi datarata masurilor de carantina, spune șeful european al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Kluge a avertizat ca boala nu va disparea prea curand, motiv pentru care lumea trebuie sa se adapteze unei noi realitați,…

- Ce este un al doilea val? Pandemiile sunt cauzate de agenti patogeni pentru care oamenii nu au protectie imunitara, in majoritatea cazurilor pentru ca acesti patogeni au o forma noua, pe care organismul uman nu a cunoscut-o. Un al doilea val poate fi asemanat cu un tsunami sau cu replica unui…

- Ziarul Unirea Ministerul Sanatații a aprobat creșterea numarului de persoane testate: Pentru ce pacienți s-a aprobat testarea, suplimentar Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat astazi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de…

- In concordanta cu Conventia ONU cu privire la drepturile copilului , recomandarile tehnice ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in calitate de agentie ONU specializata in domeniul sanatatii, recomandarea OMS si UNICEF privind importanta alaptarii exclusive in primele sase luni de viata ale copilului,…