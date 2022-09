Stiri pe aceeasi tema

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Anunțul presedintelui rus, Vladimir Putin, privind decretarea mobilizarii parțiale in Federatia Rusa nu va afecta in mod semnificativ cursul razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei, insa va cauza probleme in interiorul Rusiei - considera expertul militar ucrainean Vladislav Selezniov.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters. ”De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de…

- Uniunea Europeana ar trebui sa inceteze discutiile despre un nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care nu va face decat sa agraveze criza energetica din Europa, a declarat, marți, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care se afla acum la New York la sesiunea Adunarii Generale a…

- Prim-ministrul Liz Truss va promite sa egaleze cheltuielile britanice pentru sprijinul militar acordat Ucrainei anul viitor, in timp ce isi reia agenda guvernamentala dupa funeraliile reginei, anunta BBC. Marea Britanie a fost unul dintre principalii donatori de ajutor militar pentru Ucraina, alocand…

- Kremlinul a afirmat marti ca nu exista nicio discutie despre mobilizare la nivel national in Rusia pentru a sustine campania militara din Ucraina, la cateva zile dupa ce o contraofensiva surpriza a fortelor ucrainene a alungat rusii din aproape intreaga regiune Harkov (nord-estul Ucrainei), transmite…

- Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara. Nu au absolut nicio legatura cu infrastructuri folosite in punerea in aplicare a acordului privind exportul cerealelor”, declara un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”De aceea, asta nu poate si nici nu trebuie sa sa afecteze…