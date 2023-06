Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au creat embrioni umani sintetici folosind celule stem, intr-un avans revoluționar spre o lume in care nu va mai fi nevoie de ovule sau spermatozoizi, relateaza The Guardian.

- Vin roboții: Tesla are unul cu degete opozabile, numit Optimus, iar alte startup-uri, precum Figure, cu sediul in California, și 1X din Norvegia, construiesc mașini cu tors și brațe care pot stivui marfurile. Alfie este prototipul companiei londoneze Prosper Robotics și arata ca un personaj din Minecraft…

- Un grup de oameni de știința, sub conducerea Juliei Gevorgyan de la Institutul Oceanografic Scripps din California a descoperit peste 19 mii de vulcani marini. Acest lucru a fost posibil datorita datelor din satelit. Munții subacvatici creați de activitatea vulcanica in adincul oceanului pot atinge…

- Marea insula de gunoaie din Pacific este atat de mare incat un ecosistem de coasta prospera pe ea, au anunțat oamenii de știința, potrivit Mediafax.Oamenii de știința au descoperit comunitați infloritoare de viețuitoare, inclusiv crabi și anemone minuscule, care traiesc la mii de kilometri distanța…

- Oamenii de știința chinezi au evaluat relațiile cauza-efect dintre microbiomul uman și speranța de viața și au descoperit ca anumite tipuri de microbi sunt asociate cu o creștere sau scadere a speranței de viața. Deși studiile anterioare au gasit o legatura intre microbiomul uman, in special microflora…

- Oamenii de stiinta au prezentat marti, la Amsterdam, o chiftea uriasa din carne obtinuta in laborator din ADN de mamut lanos, specie preistorica disparuta. Oamenii de știința au afirmat ca produsul din proteine stravechi deschide calea catre alimentele viitorului.

- Oamenii de știința au creat pentru prima data pui de șoareci din doi tați, transformand in laborator celule stem masculine in celule feminine.Foarte puțini embrioni de șoarece s-au nascut vii și nu se știe daca aceeași tehnica ar funcționa și in cazul oamenilor, dar "este o strategie foarte inteligenta…