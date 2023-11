Ministerul Energiei a aprobat in Adunarea Generala a Acționarilor Complexul Energetic Valea Jiului, in calitate de unic acționar, semnarea unui Acord-Cadru de Cooperare cu un investitor australian, Green Gravity. Acordul vizeaza explorarea posibilitatea aplicarii tehnologiei inovative de stocare a energiei Green Gravity in 17 puțuri de mina in cele patru operațiuni miniere din Valea Jiului din Romania.