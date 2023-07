Fondurile bursiere din Europa tocmai au suferit a 16-a saptamana consecutiva de ieșiri de investiții, ducand totalul retragerilor la 27 de miliarde de dolari in acest an pana in prezent. Numai in ultima saptamana, Europa a avut cele mai mari ieșiri dintre regiunile majore, cu o ieșire de 4,6 miliarde de dolari, potrivit unei analize […] The post Exodul de 27 miliarde de dolari: investitorii nu mai au incredere in Europa? first appeared on Ziarul National .