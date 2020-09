Există o soluție prin care plasticul poate fi transformat în apă Situația in ceea ce privește cantitatea de plastic nereciclata care a ajuns in natura este dezastruasa. Insa, cercetatorii au gasit o soluție inedita care ne-ar putea scapa de munții de deșeuri plastice. Dupa cum ai observat, nu mai avem de mult timp spațiu pentru deșeurile plastice, din aceasta cauza s-au creat insule de plastic in ocean care nu ne afecteaza doar pe noi, prin poluarea apei, dar p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul CS U Craiova, a comentat situația generata la nivelul Ligii 1 dupa ce meciul oltenilor cu Astra Giurgiu a fost amanat. Finanțatorul oltenilor spune ca in mod normal, echipa sa va fi declarata caștigatoare la „masa verde” și a invocat cazul Deportivo la Coruna cu Fuenlabrada…

- ”Maine voi avea o intalnire cu ministrul de Interne si seful DSU pentru o analiza la zi. E un moment critic, iar masurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum. Situația e extrem de grava și trebuie sa fim conștienți de necesitatea imperativa a ținerii sub control a epidemiei”,…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca reintrarea in starea de urgența este o soluție care va fi adoptata doar in ultima instanța și precizeaza faptul ca nu-și dorește sa ia o astfel de decizie decat in momentul in care specialiștii nu mai vad alta varianta.”Decizia reintrarii in starea de…

- "Discutia a inceput la Curtea Constitutionala, cand a zis ca Parlamentul stabileste in situatia asta desfasurarea alegerilor. Discutia asta a avut loc deja in momentul in care s-a votat legea cu 27 septembrie si o singura zi. De atunci situatia medicala a mai evoluat, cred ca toata lumea trebuie sa…

- Gigi Mulțescu (68 de ani) ii liniștește pe fanii lui Dinamo, dezvaluind ca nu se gandește sa plece de la echipa in acest moment. Situația la Dinamo devine din ce in ce mai dramatica. Trei cazuri noi de coronavirus s-au inregistrat astazi in cadrul clubului, iar in spațiul public s-a vehiculat posibilitatea…

- Imaginile cu aglomerația de mașini de pe platoul Bucegi, devenite virale, au și o explicație. Situația generata a necesitat o soluție de compromis, astfel incat turiștii sa fie dirijați ca sa nu intre foarte mulți in parc, iar mașinile lor sa poata fi parcate doar pe margine, a explicat la Digi24 secretarul…

- Lunile de izolare, fara scoala si intalniri cu prietenii, in urma restrictiilor impuse de pandemie, risca sa-i transforme pe cei mici intr-o generatie pierduta. Situatia este dramatica mai ales pentru familiile sarace care nu au putut sa asigure educatia de la distanta a minorilor. Este avertismentul…

- Soluție incredibila a ministerului Economiei, pentru revigorarea turismului. Acesta le cere patronilor de afaceri sa le ofere angajaților tichete de vacanța. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Directia Generala Turism, alaturi de Asociatia Profesionala a Emitentilor de Tichete…