Există miracole de Anul Nou! Stateam in biserica, pe un rand din spate, tinandu-mi in brate baietelul de 7 luni si, foarte entuziasta, asistam la slujba de Anul Nou. Eram una dintre persoanele curajoase care s-au aventurat pe viscol si troiene de zapada ca sa ajunga pe 1 ianuarie la biserica si sa se roage pentru binele familiei sale si al copilului sau pentru anul care venea. Nu as fi ratat un asemenea moment pentru nimic in lume. Era primul meu An Nou ca mama si in mine se amestecau trairi de femeie, trairi de mama si savuram fiecare clipa de recunostinta pe care o simteam in fata miracolului maternitatii. In mijlocul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net In mijlocul…

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu de Revelion ma duc la 11 sa stau pana la 3 la slujba de Anul Nou cea mai frumoasa, sa petrec 2020 in Biserica cu Hristos. Imi place de Revelion acolo, e muzica mea, imi canta ingerii, canta inima la vreunu? Mie in biserica canta", a declarat Gigi Becali. Citeste si: Gigi Becali ar putea…

- Dupa un sezon de toamna solicitant, in care echipa sa, FC Viitorul, a terminat pe ultimul loc de play-off, 6, la doua puncte in fața ocupantei locului 7, FC Botoșani, Gica Hagi a intrat in vacanța.”Regele” a ales sa-și petreaca sarbatorile de iarna in Belgia, alaturi de fiul sau, Ianis Hagi.”Va doresc…

- „Dragi clujeni, acum, la sfârșit de an, țin în mod special sa va mulțumesc pentru munca dumneavoastra, pentru efortul depus, astfel încât orașul nostru sa fie un oraș de referința în România și, de ce nu, în întreaga Uniune Europeana. Cu ocazia…

- Marile magazine si retelele comerciale cu unitati in Timisoara vor avea in urmatoarea saptamana program special de lucru cu publicul. In zilele de Craciun si de Anul Nou nu se va lucra cu publicul. Iata programul principalelor magazine din Timisoara in perioada urmatoare: Iulius Mall 23 decembrie: 10.00…

- Programul magazinelor Carrefour de sarbatori difera de la o locatie la alta, majoritatea fiind inchise in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie, dar au program prelungit in celelalte zile pentru ca clientii sa isi termine cumparaturile. Carrefour Baneasa In perioada 1-23 decembrie, Carrefour…

- O familie din comuna Gherghița, din județul Prahova, a fost lovita de necaz in prag de sarbatori.Casa lor a luat foc azi și n-a mai ramas mare lucru din ea, in ciuda intervenției pompierilor, a notat ziarulincomod.ro.In urma incendiului, trei fete, in varsta de 10, 9, respectiv 2 ani, și un baiat de…

- Centrul Național de Informare și Promovare Turistica Deva, situat in Piața Cetații (langa stația de Telecabina), va funcționa dupa un program special in perioada Craciunului și a Anului Nou, potrivit reprezentanților Centrului Cultural ”Dragan Muntean” Deva. Astfel, in zilele de 25 și 26 decembrie…