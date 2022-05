EximBank finanţează cu 40 milioane lei activitatea Agro Chirnogi, jucător din agribusiness, pentru activitatea curentă a companiei ”EximBank si holdingul agricol Agro-Chirnogi Calarasi, unul dintre cei mai mari jucatori din agribusiness-ul romanesc, au incheiat un acord financiar in valoare de 40 de milioane de lei”, anunta banca de stat. Fondurile sunt destinate asigurarii necesarului de lichiditati pentru activitatea curenta a companiei si au fost acordate cu garantie de stat emisa in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata companiilor mari, care acopera 90% din finantare. ”Agricultura reprezinta un domeniu strategic pentru EximBank si suntem incantati ca, prin acest parteneriat cu Agro-Chirnogi, putem sustine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 aprilie 2022, One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor (AGA). In cadrul AGA, actionarii au aprobat, printre altele, distribuirea celei de-a doua transe a dividendelor,…

- Compania din Targu Mures, principalul producator de fertilizanti pentru agricultura din Romania, a anuntat ca si-ar putea relua productia de ingrasaminte pentru agricultura, odata cu lansarea pachetului european de sprijin, destinat fermierilor si companiilor mari consumatoare de energie. Potrivit conduceri…

- Pentru a raspunde preocuparilor legate de preturile la energie care se mentin la un nivel ridicat, Comisia a adoptat, de asemenea, o comunicare in care stabileste ce optiuni exista pentru a se interveni pe piata la nivel european si national si evalueaza avantajele si dezavantajele fiecarei optiuni.Parteneriatele…

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, ia masuri pentru a sprijini refugiații din Ucraina. Pasagerii FREE NOW au de astazi opțiunea de a rotunji suma de plata pentru cursele efectuate direct din aplicație, iar FREE NOW va dubla valoarea donațiilor pana la 100.000 de euro lunar,…

- „In prima faza, 500.000 de dolari vor fi donati catre ONG-uri din Romania care ofera sprijin refugiatilor: cazare, mancare, imbracaminte, transport, asistenta medicala. Suntem deja in discutii avansate cu aceste organizatii pentru a ne asigura ca fondurile ajung cat mai repede acolo unde este nevoie…

- Infiintat de Lukoil, asigura BNR, MAE. Asito Kapital, firma de asigurari infiintata de compania ruseasca Lukoil, a vandut polite de asigurare Bancii Nationale a Romaniei, Transgaz si Ministerului Afacerilor Externe. Firma de asigurari a fost preluata de la rusi de Moldasig, cea mai mare societate de…

- Ministerul Agriculturii a transmis, marti, ca in urma finalizarii procesului de transparenta decizionala, Planul National Strategic a fost incarcat in sistemul electronic al Comisiei Europene, impreuna cu toate documentele aferente.

- “Compania de asigurari Signal Iduna Asigurare Reasigurare anunta ca a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru achizitionarea ERGO Asigurari si ERGO Asigurari de Viata. Astfel, compania detine doua dintre aprobarile necesare, respectiv pe cea a Consiliului Concurentei si…