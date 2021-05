Exercițiu: Teoriile conspirației – cum le recunoaștem Ultimul an de pandemie s-a dovedit a fi un teren foarte fertil pentru teoriile conspirației, care au prins putere și au circulat online cu viteza luminii. De aceea, Centrul pentru Jurnalism independent, impreuna cu UNICEF in Romania, invita profesorii și elevii din Romania sa ia parte, in perioada 26 mai – 11 iunie 2021, la un exercițiu destinat elevilor de gimnaziu și de liceu și ancorat in realitatea ultimului an, cu tema: “Teoriile conspirației – cum le recunoaștem și cum putem face sa nu cadem prada influenței lor”. Lecția iși propune sa ajunga la radacina problemei și sa atinga cele mai importante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

