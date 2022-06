Exercițiu militar cu împușcături și explozii în jurul Bacăului In perioada 07-09 iunie, conform unei informari de la Unitatea militara 01983, pe raza localitaților Bacau, Luizi-Calugara, Garleni, Cleja, Sanduleni, Onești este programat sa se desfașoare un exercițiu militar. La acest exercițiu participa personal militar din Ministerul Apararii Naționale și vor fi folosite muniție și petarde de exercițiu, precum și mijloace de marcare a focului, […] Articolul Exercițiu militar cu impușcaturi și explozii in jurul Bacaului apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

