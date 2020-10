Exerciţiu amplu al armatei sârbe, cu drone chineze şi avioane de luptă ruseşti Armata sarba a efectuat sambata in poligonul militar Pester, in vestul tarii, un exercitiu militar, ca o demonstratie a puterii militare revigorate a Serbiei, relateaza agentia Reuters. Programul de aplicatii militare, denumit Cooperation 2020 si la care au asistat presedintele Aleksandar Vucic si alti demnitari, a evidentiat legaturile militare stranse ale Belgradului cu Beijingul si Moscova. ''Ne consolidam armata pentru a descuraja orice agresor, nu avem intentia de a declansa conflicte'', a declarat in fata presei presedintele Vucic, dupa exercitiul in cadrul caruia avioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

