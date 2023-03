Un nou studiu publicat in British Journal of Sports Medicine a examinat date din 41 de lucrari care au monitorizat 2.264 de persoane cu depresie, pentru a vedea cum ar afecta exercițiile fizice simptomele lor, transmite Business Insider. Felipe Schuch, profesor la Universitatea din Santa Maria din Brazilia și autor principal al studiului, a declarat pentru The Washington Post ca datele au arata