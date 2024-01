Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia editie a Targului de carte si Festivalului de literatura contemporana SepsiBook va avea loc in perioada 23-26 mai 2024 la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe, au anuntat, luni, organizatorii. Potrivit acestora, in ultimii doi ani, targul a atras mii de iubitori de carte si pasionati de lectura…

- Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a solicitat Ministerului Finantelor sa dispuna efectuarea unei expertize tehnice a Casei de Cultura a Sindicatelor din Sfantu Gheorghe, care a fost distrusa partial intr-un incendiu petrecut la sfarsitul lunii trecute. Raduly Istvan a cerut, totodata, blocarea…

- Doi barbati, care pretindeau ca sunt surdo-muti si colectau bani pentru o asociatie care ar reprezenta persoanele cu dizabilitati, sunt cercetati pentru inselaciune de catre Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Sfantu Gheorghe. Potrivit Inspectoratului Judetean…

- In perioada 20-24 noiembrie 2023, structuri din cadrul Forțelor Terestre vor desfașura exerciții tactice in teren cu trupe și tehnica. Potrivit ofițerului cu Relații Publice al Batalionului 22 Vanatori de Munte „CIREȘOAIA“, mr. Ciprian-Nicolae Hopulele, activitațile vor avea loc in facilitațile de…

- Primaria orașului Targu Ocna, in colaborare cu Batalionul 22 „Cireșoaia” – Vanatori de Munte din Sfantu Gheorghe (Covasna), a organizat, vineri, 3 noiembrie, a XVIII-a ediție a manifestarii „Ziua Vanatorilor de Munte”. La manifestarea care a avut loc pe Pietonalul central de pe strada Carol I au venit…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Vanatorilor de Munte, Batalionul 22 Vanatori de Munte „CIREȘOAIA” din Sfantu Gheorghe organizeaza joi, 2 noiembrie, intre orele 09.00-13.00, Ziua porților deschise. Maior Ciprian-Nicolae Hopulele, ofiterul cu Relatiile Publice ne-a comunicat ca cei care vor alege sa petreaca…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, e de parere ca Ordonanta de Urgenta 90 din 27 octombrie 2023, privind reducerea cheltuielilor bugetare in vederea incadrarii in tinta de deficit asumata prin Programul de convergenta, va crea foarte multe probleme autoritatilor locale, una dintre cele…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe anunța ca ca marti, 24 octombrie, societatea locala Sepsi Ut-Epito va incepe lucrarile de reparatie a drumului spre stațiunea Șugaș Bai, care a devenit impracticabil din cauza surparii partii carosabile pe o portiune a drumului. Potrivit reprezentantului Biroului…