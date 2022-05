Anumite mișcari și posturi abuzeaza de perineu, acest ansamblu de mușchi care ofera suport organelor pelvisului. Ca urmare a concentrarii pentru a ne remodela silueta in sala, aproape ca am uitat o zona mai profunda cu forța nebanuita: perineul. Situat intre pubis și anus, acest set de mușchi joaca totuși... The post Exerciții fizice care afecteaza perineul și te expun la incontinența urinara appeared first on Tabu .