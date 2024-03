Cafeaua reîncălzită e toxică, în anumite condiții: Puțini știu la ce risc se expun! Deși mulți medici spun ca dauneaza grav inimii, ca ar da ulcer sau chiar ne poate imbolnavi de cancer, mulți dintre noi ne incepem dimineața cu o cafea buna! Cei care au tensiunea mica spun chiar ca nu pot trai fara delicioasa bautura, iar alții o prefera pentru un start relaxant al zilei sau pentru un surplus de energie dupa o masa copioasa! Un lucru e cert, cafeua se bea dupa anumite reguli, iar cea reincalzita e un pericol pentru sanatate Romanii care obișnuiesc sa bea cafea trebuie sa știe ca aceasta poate deveni toxica in anumite condiții Apoi, reincalzirea cafelei poate dauna sanatații.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

