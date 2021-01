Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat imobilizat intr-un scaun cu rotile a fost filmat in timp ce deszapezește un trotuar din localitatea brașoveana Prejmer. Ulterior, imaginile au fost postate pe Facebook pentru a servi drept exemplu de atitudine civica.

- Un barbat din Prejmer, județul Brașov, cu ambele picioare amputate, impresioneaza prin puterea de munca de care da dovada. El a fost filmat de un trecator, miercuri dimineața, in timp ce ii netezea cu o lopata drumul soției care urma sa plece la serviciu, scrie site-ul local Știri din Brașov. Videoclipul…

- Robert Elekes a postat pe contul personal de Facebook un videoclip emoționant, in care un barbat fara picioare, din Prejmer, a ieșit la deszapezit. De remarcat este faptul ca trotuarul vecinilor este plin de zapada… Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe…

- Robert Elekes a postat pe contul personal de Facebook un videoclip emoționant in care un barbat fara picioare, din Prejmer, a ieșit la deszapezit. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post VIDEO Barbat fara…

- Cel mai mulți studenți de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca s-au vaccinat deja anti-COVID. procentul ajunge spre 90% in randul studenților. La Facultatea de Medicina, peste 4.000 de studenți au facut deja vaccinul. Cei care il refuza, nu vor intra in nici un…

- Denisa Despa a reușit sa-și ingrijoreze toți fanii din mediul online, dupa ce a ajuns de urgența la spital, in scaun cu rotile! Ce a pațit dansatoarea maneliștilor? Care este starea ei de sanatate? A postat totul pe rețelele de socializare!

- La data de 3 decembrie 2020, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au depistat pe un tanar de 22 de ani, din Sebeș, in timp ce oferea, spre vanzare, in parcarea unui magazin din Sebeș, 150 de articole pirotehnice de divertisment,…

- Județul Timiș a ajuns, joi, la un total de 13.705 de imbolnaviri cu noul coronavirus,dintre care 295 soldate cu deces. The post Unii timiseni au devenit mai responsabili. Exemplu de urmat in lupta impotriva noului coronavirus appeared first on Renasterea banateana .