Executivul a aprobat in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare. "Actul normativ, initiat de Ministerul Justitiei, are ca obiectiv facilitarea desfasurarii procedurilor statutare in cadrul societatilor. In acest sens, este esential ca operatorii economici sa dispuna de instrumente decizionale flexibile, adaptate noilor conditii determinate de Pandemia de COVID-19, care sa le permita adoptarea unor decizii rapide", se mentioneaza intr-un comunicat al Ministerului de Justitie. Concret,…