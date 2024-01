Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat joi, printr-un proiect de lege, ratificarea acordului interguvernamental Romania - Emiratele Arabe Unite privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Abu Dhabi, la 22 iunie 2022, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al Guvernului, acordul are ca scop promovarea cooperarii…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a anuntat ca Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea si…

- Astazi, are loc prima ședința de Guvern din 2024, iar pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte de legi și hotarari de Guvern, care vizeaza, printre altele, eliberari sau numiri de prefecți și/sau subprefecți. Pe lista proiectelor de legi dezbatute se afla și cea cu privire la infiintarea, organizarea…

- Guvernul a aprobat joi, prin ordonanta de urgenta, procedura de implementare a concursului national si a concursului pe post pentru functionarii publici, conform Agerpres.Se introduce astfel o conditie de ocupare in functia publica vizand competente digitale, aplicabila in procesele de recrutare…

- Guvernul va adopta in cadrul sedintei de joi legea privind energia eoliana offshore, iar premierul Marcel Ciolacu a explicat ca exista un potential urias in aceasta privinta si ca exista investitii de miliarde de euro pregatite care asteptau acest nou cadru legislativ. “Aprobam astazi si un proiect…

- Guvernul a aprobat 1,7 miliarde de lei pentru finanțarea spitalelor, deși Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a cerut 4,2 miliarde. Motivul pentru care s-a aprobat mai puțin de jumatate din suma ceruta este, spun reprezentanții Guvernului, lipsa rectificarii bugetare.

- Un pas inainte pentru noul stadion din Pitești, care se afla in lista de investiții a Guvernului. Executivul a aprobat, prin Memorandum, lista proiectelor de investiții publice prioritizate in vederea bugetarii in 2024. „Printre cele 221 de proiecte de investiții publice semnificative la nivel național,…

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri constituirea unui Comitet interministerial de coordonare pentru sustinerea candidaturii Romaniei in vederea gazduirii unei finale a competitiei de fotbal Europa League. Candidatura Romaniei pentru desfasurarea la Bucuresti a Finalei UEFA Europa League din anul…