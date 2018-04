EXCLUSIV.Un milion de euro pentru maturarea aeroportului timp de sase luni

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex "trebuie sa clarifice cererea de finanțare a Magistralei 6" Foto: Arhiva. Compania Metrorex a anuntat ca are la dispozitie doua luni pentru a transmite Comisiei Europene clarificarile solicitate, legate de cererea de finantare a proiectului Magistralei 6, 1 Mai - Aeroportul "Henri Coanda".…

- Primaria a publicat anuntul de participare la procedura simplificata proprie din data de 9.03.2018, ora 13.00, pentru atribuirea acordului cadru avand ca obiect "servicii postaleldquo;. Valoarea minima estimata a acordului cadru este de 964.340,80 de lei fara TVA, iar valoarea maxima estimata este de…

- Conducerea municipalitații sucevene a lansat miercuri un apel public, catre abonații din sistemul centralizat de termoficare, sa faca efortul sa achite facturile la zi, in condițiile in care soldul, adica restanțele plus facturile la zi, este de 4,3 milioane de lei, adica aproape un milion de ...

- PENSII 2018. Veniturile persoanelor ieșite la pensie ar urma sa creasca și in cursul acestui an, dar și pe parcursul urmatorilor, conform programului de guvernare al actualului Executiv. Masurile majorarii pensiilor erau prezente și in programul anteriorului Guvern și au fost preluate și de cel actual,…

- Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11 A” Valoarea estimata a contractului este de 4.000 lei fara TVA. Concret, vorbim…

- Enel, unul dintre cei mai importanti operatori integrați de electricitate și gaze din lume, a fost poziționat in clasamentul global Brand Finance Utilities 50 drept cel mai puternic brand de utilitati al acestui an, cu Brand Strength Index - BSI de 82,8 și un rating al brandului AAA-. Enel a urmat un…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca demersurile pe care le face pentru continuarea lucrarilor la Aeroportul internațional de la Ghimbav sunt blocate institutional. Eeste vorba despre etapa a III-a – „Executie cale de rulare Alfa,…