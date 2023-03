Stiri pe aceeasi tema

- MApN cauta luptatori pentru Forțele Speciale. Probele din ”Saptamana Iadului”. Cum se face procesul de recrutare MApN recruteaza luptatori pentru Fortele Speciale ale Armatei. Procesul de recrutare pentru noi luptatori a inceput. Aspirantii trec, zilele acestea, printr-un foarte dur proces de selectie…

- Fortele Speciale ale Armatei au inceput procesul de recrutare pentru noi luptatori. Aspirantii trec zilele acestea printr-un foarte dur proces de selectie la Scoala Fortelor Speciale de la Vladeni, langa Brasov. Procesul de selecție este extrem de greu, au fost serii in care au ramas doar 10-20 % dintre…

- ”Elbit Systems Ltd. a castigat patru contracte pentru a furniza Ministerului Apararii Nationale din Romania modernizari de aeronave, precum si suite de razboi electronic, sisteme electro-optice cu infrarosu (EOIR) si sisteme Brightnite™ pentru elicopterele IAR 330. Pentru unul dintre contracte, compania…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la un TIR parcat pe marginea DN 1, intre localitatile Vladeni si Persani din judetul Brasov.Nu au fost persoane ranite. Traficul in zona este oprit din motive de siguranta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Prin intermediul proiectului Integrarea in societate a persoanelor cu dizabilitați motrice prin activitați sportive – Cupa Romaniei la baschet in scaun rulant, Clubul Sportiv Comunitar Sibiu sprijina, timp de 7 luni, 28 de persoane cu dizabilitați care traiesc in Sibiu, Cluj, Brașov și Argeș, prin implicarea…

- Republica Moldova se depopuleaza intr-un ritm alarmant din cauza ratei scazute a natalitații și a faptului ca anual pleaca peste hotare intre 35 și 40 de mii de cetațeni. Potrivit unei analize semnate de expertul in politici economice de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”,…

- La mai multe ferme de curcani din Romania au fost depistate focare de gripa aviara. Astfel, conform presei de peste Prut, peste 220.000 de pasari urmeaza a fi ucise, scrie Realitatea.md . Vineri, pe 27 ianuarie, autoritațile romane anunțau despre prezența virusului la o ferma din Brașov. Ulterior, s-a…

- „Fii atenta la imaginea asta”, imi spune Ludmila. „Uite ce pot sa deseneze copiii, stema ucraineana care oprește o bomba!“. Publicația PressHub a fost la centrul pentru primirea refugiaților organizat in cadrul CATTIA, din Brașov.Ludmila este asistenta sociala aici. Originara din Republica Moldova,…