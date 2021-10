Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei aduce un nou record negativ. Aproape 1.680 de pacienți sunt internați in secțiile de terapie intensiva COVID. Spitalele din prima linie sunt pur și simplu sufocate de valul mare de pacienți, foarte mulți in stare grava.

- Ungaria vine in sprijinul Romaniei in lupta cu pandemia de COVID-19 și anunța ca va prelua 50 de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 care au nevoie de ingrijiri la secția de Terapie Intensiva.

- Spitalele din Galați care au secții pentru pacienți COVID nu mai au locuri, iar bolnavii sunt nevoiți sa aștepte pentru a fi internați. In ultimele 24 de ore, numarul persoanelor infectate s-a triplat in comparație cu ziua precedenta și trei pacienți au murit la spital in așteptarea unui pat liber,…

- Pana miercuri, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.842 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.148.983 de pacienți au fost declarați…

- VIDEO| Care este stadiul lucrarilor de la Sala Polivalenta din Blaj: Zilnic, aproape 40 de muncitori lucreaza pe șantier Primaria Blaj, in asociere cu Consiliul Judetean Alba, realizeaza in comun obiectivul de investitii de interes judetean si local „Sala polivalenta de sport cu capacitate de 1800 –…

- Inca de la primele ore ale dimineții, voluntarii de la LEO Club Campulung Leolution s-au strans pe Stadionul Municipal pentru a incerca sa inscrie municipiul Campulung in Guinness Book. Voluntarii doresc doborarea recorduui mondial la Campulung prin realizarea unui logo mozaic din caiete reiclabile,…

- Radu Stanescu, fondatorul grupului de voluntari Cyber Volunteers 19, a explicat intr-un interviu acordat News.ro cat de vulnerabile sunt spitalele din Romania in fata unor atacuri cibernetice. Expertul spune ca in martie anul trecut a inceput un proiect impreuna cu CERT.RO ( Centrul National de Raspuns…