- Angajatorii de la noi ar trebui sa se uite cu mai multa atenție catre comunitațile de romani din Republica Moldova sau Ucraina, dar și catre diaspora care ar putea sa suplineasca deficitul de circa un milion de persoane de pe piața muncii, susține Florin Jianu, presedintele Consiliul National al Intreprinderilor…

- In Romania, nu exista echitate in domeniul muncii, in balanța bugetar-privat, și nicio putere politica nu și-a dorit sa schimbe acest lucru. De ce? Pentru ca statul defect roman ramane rezultatul intereselor personale și de grup ale politicienilor, iar sectorul bugetar, privilegiat, ramane instrumentul…

- Guvernul trebuie sa clarifice care este modalitatea prin care va compensa intreprinderilor mici si mijlocii cheltuielile cu cresterea preturilor la energie, din cadrul proiectului de lege anuntat de Executiv, considera Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) sustine majorarea cu 200 de lei a salariului minim pe economie pentru 2022, fara impozitarea de stat a acestei sume, astfel incat toata suma sa ajunga in buzunarul angajatilor, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele…

- In perioada cat a fost și ministru interimar al Finanțelor, premierul Florin Cițu a luat o masura care i-a surprins pe mulți, dar mai ales pe liberalii proveniți din PDL. Anca Boagiu, Ovidiu Silaghi, Ion Ariton și Florin Jianu lasați fara sinecura La sfarșitul lunii iulie și inceputul lunii august au…