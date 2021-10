Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care simți ca sufletul tau arde, dragostea a reușit sa preia controlul asupra intregii tale ființe. Ard Tot, prima piesa lansata de catre Amedeo, impreuna cu Oana Marinescu, surprinde momentul de renaștere – cel in care realitatea devine arsa in intregime, iar sufletul se purifica. Amedeo…

- A venit și vestea buna pe ziua de azi! Avem piesa noua de la Cred Ca Sunt Extraterestru, plus un clip foarte interesant! „Nu Pot Sa Ma Schimb” este prima piesa pe care o lanseaza baieții dupa mai bine de un an. CCSE este o trupa romaneasca inființata de AFO in 2015, care reușește sa... View Article

- Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat pe Twitter ca urmeaza sa lanseze primul sau album intitulat „Montero” pe 17 septembrie. Cel mai probabil, albumul va conține atat piesa „Montero (Call Me By Your Name)” dar și „Industry Baby”. In postarea de pe Twitter, artistul a postat și un clip de promovare iar…

- Chiar cu o zi inainte de a atinge 3M followers pe TikTok, Andreea Bostanica a lansat videoclipul piesei “Diamantul”, una dintre cele mai fierbinți piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, devenind viral pe TikTok. Pe sunetul piesei s-au creat mii de tiktok-uri iar…

- “Vrei sa te mint?” este o piesa ce relateaza povestea unei iubiri cu nabadai, in care, deși cei doi implicați in relație se joaca de-a șoarecele și pisica, nu s-ar putea imagina sa fie impreuna cu altcineva: “Ce conteaza ca alții ma vor? / Cand ți-am zis ca doar pe tine te vreau, pai te... View Article

- Avem piesa noua de la Alessia Cara! Videoclipul piesei va fi transmis in premiera de MTV și in Times Square. Cunoscuta pentru performanțele live pline de emoție, Alessia Cara anunța și un ”turneu” pe la mai multe emisiuni populare din SUA pentru a-și promova noul single, dar mai ales pentru a vorbi…

- Prietenia dintre gazdele show-ului de seara de la Virgin Radio și Roxen nu mai este un secret pentru nimeni. Astfel, Roxen, Liza și Fere s-au bucurat sa prezinte ascultatorilor, in premiera, piesa ,,Inima nu fi de piatra” un remake dupa Corina Chiriac cu o zi inainte de marea lansare. Roxen a dezvaluit…

- 5 iulie este data la care Jennifer Lopez lanseaza piesa „Cambia El Paso” (schimba pasul). Inaintea de lansarea piesei și a videoclipului, artista face un teasing prelungit pe conturile sale de SM. „Noua piesa este despre schimbare și despre a nu-ți fie teama sa faci acest pas. Adica, avanseaza, fa acest…