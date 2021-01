Stiri pe aceeasi tema

- Umilința fara limite pentru familia unui bolnav de coronavirus. Omului i s-a facut rau și a fost dus cu ambulanța la Spitalul Floreasca. Echipajele de pe Ambulanța i-au facut doua teste rapide, care au ieșit pozitive la infecția cu coronavirus. Se intampla in jurul Craciunului. Familia nu a mai fost…

- Zece zile l-a cautat politia pe Constantin Nicula in iulie 2008, dupa ce el si-a sugrumat nevasta si i-a ascuns trupul in padure. Barbatul de 39 de ani a fugit din tara, dar apoi s-a intors si s-a predat. A fost condamnat la 19 ani de inchisoare si ar fi trebuit sa se libereze, la termen, in 2027. Dar…

- Mesajul premierului Florin Cițu a venit la scurt timp dupa ce o asistenta medicala de la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București a fost prima persoana din Romania vaccinata impotriva Covid-19, informeaza biziday . „Prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in Romania și un moment…

- Un barbat brazilian fara adapost s-a reunit cu familia dupa 10 ani, dupa ce un frizer i-a tuns parul și barba și a postat fotografiile cu noul look al acestuia pe rețelele de socializare, scrie Daily Mail.Joao Coelho Guimaraes, in varsta de 45 de ani, e homless in Goiania, Brazilia, de trei ani, iar…

- „L-am cunoscut pe Alex la protestele impotriva exploatarii cu cianuri de la Roșia Montana, am strans randurile apoi de cateva ori in Piața Victoriei și am devenit prieteni buni la Vama Veche. M-au uimit entuziasmul, energia și candoarea prin care incerca sa modeleze mișcarea civica #rezist și #coruptiaucide.…

- Kelly Mendes, sotia lui Thiago Mendes, a scris pe Instagram ca a primit amenintari cu moartea, dupa ce mijlocasul echipei Olympique Lyon l-a accidentat pe atacantul PSG, Neymar, la meciul de duminica, potrivit news.ro."Voi trimite politiei toate mesajele de amenintare primite de mine si familia mea",…

- Sotia doctorului erou de la Spitalul din Piatra Neamt, medic si ea, i-a interzis ministrului Sanatatii sa mai dea informatii despre Catalin Denciu, sotul ei, informeaza Observatorul Antena 1. Nelu Tataru a declarat ca medicul este infectat cu noul coronavirus, iar familia a fost ingrozita.…

- Noul primar al orașului Abrud, Cristian Albu, a intrat in izolare impreuna cu familia, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv pentru coronavirus. Cristian Albu a dat dovada de transparența și a transmis chiar el ca soția sa lucreaza la Centrul de Ingrijire și Asistența de la Abrud unde angajații sunt…