- Valentin Lazar (30 de ani), unul dintre cei mai importanți jucatori de la Dinamo, a vorbit despre situația de la echipa, dupa ce clubul a anunțat suspendarea contractelor pe durata starii de urgența din Romania, astfel ca jucatorii și angajații „cainilor" vor caștiga cate 2.340 de lei pe luna. Mijlocașul…

- Cluburi din multe țari au cerut sprijin de la stat ca sa nu falimenteze cat dureaza pauza pe care a creat-o coronavirusul. In Romania nu exista nicio negociere, Becali amenința și Federația, și fotbaliștii proprii, Dinamo planuiește reduceri salariale pe care nu le poate face unilateral Nimeni din societate…

- Directorul executiv al AJOFM Suceava, Mirela Adomnicai, a estimat ca in județul Suceava ar urma sa intre in șomaj circa 25.000 de angajați. Acestia se vor adauga celor circa 3.000 de șomeri indemnizați in prezent. Agenția a fost deja notificata de șase angajatori care vor proceda la concedieri colective.Adomnicai…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al celor de la FCSB, i-a criticat dur pe jucatorii lui Bogdan Vintila dupa infrangerea cu Dinamo, 1-2. Fostul portar a subliniat faptul ca jucatorii nu au avut atitudine in derby și a spus ca și antrenorul Bogdan Argeș Vintila are o parte din vina. „Așteptarile…

- Peluza Nord a FCSB revine alaturi de echipa, dupa ce Gheorghe Mustața, liderul galeriei, a fost eliberat din inchisoare. Acesta a vorbit despre decizia fanilor și despre obiectivele pentru restul sezonului. „Am vorbit despre revenire, mai ales ca este și meciul cu Dinamo. Deocamdata este o hotarare…

- Situatie incerta pentru membrii PAS din Hancesti, dupa ce organizația raionala și cea orașeneasca au anunțat ca susțin candidați diferiți la alegerile parlamentare noi din aceasta circumscripție.

- CFR Cluj a bifat cele mai importante transferurii ale iernii: Alexandru Chipciu (30 de ani) și Denis Ciobotariu (21 de ani). Astfel, Dan Petrescu poate alinia doua echipe. Mijlocașul lateral a semnat un contract pe doi ani și jumatate. Salariul lunar fix e de 20.000 de euro. Acestor sume li se mai…