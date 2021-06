Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu s-au unit cei din USR PLUS, ca deja au aparut primele scandaluri. Destul de grave pe plan local, dat fiind ca azi a fost solicitat ajutorul poliției pentru a face ordine la sediul USR PLUS din Focșani, chiar in timpul in care aveau loc alegeri pentru conducerea filialei. S-a intamplat acum…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a fost intampinata cu huiduieli in orașul Edineț de cațiva zeci de protestatari, transmite Telegraph.md In cadrul intalnirii din Edineț, Sandu a fost intampinata de cațiva zeci de oameni ce au scandat mai multe lozinci impotriva șefului statului,…

- ”Eram cu familia. Eram pe terasa. (...) Dupa aceea a venit ploaia, s-au acoperit lucrurile. Eu inteleg foarte bine si sustin total fortele de ordine si respectarea regulilor. Mi-as dori foarte mult ca fortele de ordine sa fie prezente vineri, sambata in anumite locuri din Bucuresti sau de pe litoral…

- Doi polițiști au fost reținuți, duminica, de procurori dupa ce un barbat, care era evacuat de la o terasa din Pitești, a murit in urma intervenției poliției.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Jandarmeria a decis din proprie initiativa sa se implice in asigurarea ordinii publice in fata Spitalului Foisor in momentul in care a avut loc evacuarea pacientilor. "Ca sa lamuresc public cand si in ce conditii a fost chemata…

- Doua autoturime au colizionat frontal, in Cepari. Circulația se desfașoara alternativ, iar echipajele salvatorilor și ale poliției se afla la fața locului. Un apel la 112 anunța un accident rutier in localitatea Cepari. Doua autoturisme au colizionat frontal. Spre locul accidentului au fost direcționate…

- Politia belgiana a intervenit, joi, cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa, pentru a dispersa aproximativ 2.000 de oameni care s-au adunat in Bruxelles pentru un concert anuntat in gluma pe retelele de socializare pentru Ziua Pacalelilor, relateaza BBC potrivit news.ro. Cei aproximativ 2.000…