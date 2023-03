Politistii de la „Crima Organizata" Iasi alaturi de procurori ieseni i-au scapat pe clujeni de unul dintre cei mai cruzi interlopi din zona lor. Este vorba despre Bogdan Negrei, zis „Cretu", eliberat din inchisoare recent. Imediat dupa ce a fost eliberat, acesta a adunat un grup de fosti detinuti si a inceput sa trimita droguri in penitenciarele din Bucuresti si Botosani. In retea era si un iesean. Cititi in randurile de mai jos cum au fost prinsi acestia si cum a cazut ingenioasa retea! Cretu a fost eliberat conditionat in luna octombrie a anului trecut, dupa o condamnare de 20 de ani de inchisoare.…