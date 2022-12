Ramona Manole trece prin momente deosebit de grele. Deși era foarte entuziasmata in momentul in care a aflat ca este insarcinata și ca va deveni mama din nou, a pierdut sarcina. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, Ramona Manole a oferit declarații despre pierdere, dar și despre perioada grea prin care trece. Iata ce a marturisit cantareața!