- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma, marti, ca „violenta fizica este de neacceptat”, mai ales in Parlament si apreciaza ca atacul asupra lui Florin Roman „arata masura unei lipse de caracter si conduita morala din partea deputatului Dan Vilceanu”.

- Bataie in Parlamentul Romaniei: Deputatul liberal Florin Roman il acuza pe Dan Vilceanu (deputat neafiliat, fost PNL) ca l-a „agresat fizic” și ca „in mod golanesc” l-a lovit cu genunchiul in nas. Liderul PNL și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a condamnat „atacul asupra domnului Florin Roman”,…

- Au fost scene violente luni, 21 mai, in plenul Camerei Deputaților. Deputații Florin Roman și Dan Vilceanu, ambii foști miniștri PNL, au avut un schimb dur de replici și, potrivit unor replici, chiar s-ar fi lovit.

- Fostul membru PNL Dan Vilceanu acuza ca șeful liberalilor din Timiș, Alin Nica, a fost inlaturat marți seara din conducere „total nestatutar și nelegal”, Florin Roman votand de cinci ori iar Virgil Popescu de doua ori, pe motiv ca „ar fi fost colegi absenți care i-au imputernicit sa voteze ei in locul…