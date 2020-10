Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre acordarea primelor imprumuturi in cadrul programului temporar ”Sure”, al carui obiectiv este sa sustina masuri privind somajul partial cauzat de criza sanitara. Aceasta sustinere consta in imprumuturi garantate in conditii avantajoase. Banii sunt imprumutati de catre Comisia Europeana…

- Guvernul ar putea achizitiona trenuri noi de calatori Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi. Guvernul ar putea adopta un memorandum pentru achizitia de trenuri noi de calatori cu finantare europeana. Presedintele Autoritatii pentru Reforma Feroviara, Gigi Gravila, a declarat pentru RRA ca aceasta ar…

- Suntem pe final de octombrie, ceea ce inseamna ca schimbarea orei se apropie! Ar putea fi insa ultima data cand Romania trece la ora de iarna. In ultimii ani au tot existat discuții in Comisia Europeana privind acest subiect, iar din 2021 fiecare țara a Uniunii Europene urmeaza sa aleaga.

- Ministerului Transporturilor este cel mai prost administrator de companii de transport. In 2019, TAROM, CFR Calatori și CFR Marfa au reușit performanța de a inregistra pierderi de peste 118 milioane de euro. Chiar daca avem management privat la varful companiilor de transport, directorii TAROM, CFR…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) din Europa solicita guvernelor sa combata „oboseala” tot mai mare a populației in fața pandemiei de coronavirus și a restricțiilor introduse. “Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune, putem constata, fara surpriza, ca oboseala persoanelor…

- De la inceputul anului 2020 și pana in prezent, Jandarmeria Romana a recuperat cantitatea de 759,8 de material lemnos. In aceeași perioada, oamenii legii au aplicat 2.074 de amenzi, in valoare totala de 1.208.142 de lei pentru incalcarea legislației specifice privind combaterea taierilor ilegale de…

- De aceea e nevoie de un mecanism de condiționare a fondurilor UE, in Parlamentul European, pentru ca un regim de tipul Dragnea sa nu poata cheltui banii europeni, pana cand nu respecta normele statului de drept. Dar despre cați bani e vorba? Bugetul pentru urmatorii șapte ani al Uniunii Europene, caruia…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca ca Romania sustine finantarea bugetului Uniunii Europene pe baza principiilor echitatii, eficientei, transparentei si simplitatii, dar ca asteapta sa vada propunerile concrete si impactul financiar asupra bugetului national, referitor la noile resurse…