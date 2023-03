Prețurile maxime la RCA vor fi stabilite de fiecare asigurator la nivelul propriilor tarife de prima practicate la data de 1 martie 2022, iar in situația in care aceste tarife sunt mai mari decat cele practicate la data de 1 martie 2023, asiguratorii RCA vor aplica cel mai mic tarif de prima dintre cele doua, se arata in proiectul de HG trimis la Guvern și obținut de HotNews.ro.