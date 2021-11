Stiri pe aceeasi tema

- Fostul baron PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, ajuns ca urmare a trocului politic pe funcția de vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei, vrea cu orice preț sa revina iar in PSD. Potrivit informațiilor noastre, Niculae Badalau a avut recent o intalnire de taina cu…

- AHK (Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana), considera ca „este de neinteles cum pot fi purtate dispute politice in acest moment in loc sa se ajunga la un consens politic”, cand „in prezent, iși pierd viața in medie aproape 500 de oameni in fiecare zi” . „Situatia sanitara din tara este dramatica,…

- PUTEREA a semnat recent ca Serviciul de Protecție și Paza (SPP) condus de catre eternul director Lucian Pahonțu și-a tras, pe repede inainte, in plin scandal privind alegerea președintelui PNL, o cabana de la Romsilva in nordul județului Argeș, dar Romsilva n-a precizat care a fost scopul acestei tranzacții…

- "Dorim sa punem in acest plan de redresare si rezilienta un angajament clar de dizolvare a camerei disciplinare, de a pune capat sau de a reforma regimul disciplinar si de a incepe procesul de reinstalare a judecatorilor", a spus ea la o conferinta de presa."Cred ca este realizabil, sper ca vom ajunge…

- Polonia trebuie sa desfiinteze noua camera disciplinara pentru judecatori inainte ca Bruxellesul sa-i aprobe Planul de Redresare si Rezilienta (PNRR). Anunțul a fost facut joi de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, potrivit Agerpres.„Dorim sa punem in acest plan de redresare si rezilienta…

- Brașovul prezinta oportunitatea ca, odata cu deschiderea aeroportului, sa fie facilitat accesul turiștilor romani sau straini. Mai mult, imbunatațirea infrastructurii – drum alternativ inspre/dinspre Brașov pe Valea Doftanei, vizeaza creșterea gradului de ocupare turistica a județului pe tot parcursul…

- Secțiile de Terapie Intensiva sunt pline de bolnavi pentru ca tinerii stau acasa pana cand boala COVID-19 se agraveaza. Medicul a spus ca valul 4 este diferit fața de celelalte in sensul ca primele care se ocupa in spitale sunt secțiile de terapie intensiva. “In primele faze ale pandemiei era invers.…